El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

Hoy, 29 de abril de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas gotas de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 20% en las primeras horas, aumentando considerablemente a un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 14 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 21 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur a velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto, combinado con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales de la jornada.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 70% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos más despejados y temperaturas que se mantendrán en torno a los 20 grados.

En resumen, los habitantes de Pozoblanco deben estar preparados para un día de cielos cubiertos y lluvias intermitentes, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo un respiro tras un día de inestabilidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.