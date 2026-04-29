El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un cielo cubierto, con descripciones que van desde "cubierto" hasta "muy nuboso". A partir de las 9:00 horas, la probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 15 y 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo a 15 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 24 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 96% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 54% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las temperaturas más cálidas. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, contribuirá a mantener la humedad en el ambiente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas durante este periodo. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de tormentas disminuirá a un 55%, sugiriendo que la actividad eléctrica podría ser menos intensa en la tarde.

Los ciudadanos de Palma del Río deben estar preparados para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.