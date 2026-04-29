El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

Hoy, 29 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con un cielo que estará cubierto en su mayor parte. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que darán paso a un ambiente muy nuboso, especialmente durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más activas.

La temperatura en Los Palacios y Villafranca se mantendrá bastante agradable, oscilando entre los 16 y 23 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana, alcanzando un máximo de 19 grados a las 9:00 horas, mientras que por la tarde, se espera que el termómetro suba hasta los 23 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 63% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando su máxima intensidad hacia las 16:00 horas, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico en la localidad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% de posibilidad durante la mañana y un 65% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, se espera que la actividad eléctrica sea baja, lo que sugiere que, aunque hay riesgo de tormentas, estas no deberían ser severas.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día nublado con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente durante la mañana y la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para el tiempo variable y disfrutar de las temperaturas primaverales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.