El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera en Osuna un tiempo mayormente nublado, con una variabilidad en la cobertura de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, las nubes altas dominarán el cielo, dando paso a un aumento en la nubosidad hacia la mañana, donde se prevé un cielo poco nuboso inicialmente, pero que se tornará nuboso a medida que avance el día. A partir de la tarde, la situación se complicará con un cielo cubierto, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un incremento gradual en la temperatura, alcanzando los 23 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 80% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 61% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 37 km/h, especialmente en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementa notablemente en la tarde, alcanzando un 90% entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras, aunque no se espera que sean intensas. La posibilidad de tormentas también aumenta, con un 65% de probabilidad en el mismo intervalo.

En resumen, Osuna experimentará un día nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las condiciones podrían volverse más inestables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.