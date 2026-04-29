El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, alcanzando un estado de cielo completamente cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto es indicativo de un ambiente húmedo, que podría contribuir a la sensación de calor, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja en las primeras horas, con un 10% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 80% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan tormentas severas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 60% durante el mismo periodo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto. La probabilidad de lluvia disminuirá, y las condiciones se estabilizarán, aunque la humedad seguirá siendo notable. La puesta de sol se producirá a las 21:09, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se transformará en un ambiente más gris y húmedo a medida que avance. Es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera se preparen para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.