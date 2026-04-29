El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la cobertura nublada aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas. Durante la mañana y parte de la tarde, no se anticipa lluvia, pero hacia la tarde, existe una probabilidad del 90% de que se produzcan lluvias ligeras, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevé que la cantidad de precipitación sea mínima, con valores que podrían alcanzar hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia es posible, no se espera que cause inconvenientes significativos.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas del día y un 65% entre las 08:00 y las 14:00, disminuyendo a un 60% en la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que sugiere que cualquier actividad eléctrica será leve y esporádica.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.