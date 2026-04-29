El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con una probabilidad significativa de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A partir de las 8 de la mañana, aunque el cielo seguirá cubierto, se prevé que la probabilidad de lluvia disminuya, con solo un 10% de posibilidades de precipitación. Sin embargo, se registrarán lluvias ligeras en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 2 a 8 de la mañana, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados .

Durante la tarde, a partir de las 2, el tiempo comenzará a despejarse gradualmente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 21 grados , lo que proporcionará un respiro a los habitantes de la localidad. La humedad comenzará a descender, llegando a un 60% hacia las 3 de la tarde, lo que permitirá que el ambiente se sienta más fresco y agradable.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 20 y 25 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:15. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el día de hoy en Moguer se caracterizará por un inicio cubierto con lluvias ligeras, seguido de una tarde más despejada y temperaturas agradables. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y disfrutar de la mejora del tiempo a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.