El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la alta humedad, lo que podría dar lugar a una sensación térmica más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 90% de que se registren lluvias ligeras entre las 8:00 y las 14:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descarta la posibilidad de chubascos aislados en la tarde. La probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando un 75% en la misma franja horaria, lo que sugiere que los habitantes de Martos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia. Los habitantes de Martos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de tormentas.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables pero una alta probabilidad de lluvia y tormentas durante la mañana y parte de la tarde. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté preparada para posibles cambios en el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.