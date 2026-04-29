El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado de cielo completamente cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 56% y el 69%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que Marchena experimentará lluvias escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es más alta entre las 08:00 y las 14:00, con un 80% de posibilidades de que se produzcan lluvias ligeras. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuye a un 35%, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 42 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la nubosidad podría dificultar la observación de las estrellas.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y vientos moderados a fuertes. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.