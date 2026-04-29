El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y las nubes persistentes podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros. Las condiciones de cielo cubierto se mantendrán hasta la tarde, cuando se prevé una ligera mejora con la aparición de algunos claros.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en total. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ocasionales.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede aportar un alivio momentáneo a la sensación de calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 60% de posibilidades en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá significativamente.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y llevar paraguas si planean salir durante la mañana. A medida que se acerque la tarde, las condiciones mejorarán, ofreciendo un respiro antes de que caiga la noche, cuando el cielo se despejará gradualmente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.