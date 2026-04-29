El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 18 grados que descenderá ligeramente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 84% al amanecer y disminuyendo gradualmente hasta el 60% por la tarde.

A medida que avanza la mañana, se espera que las condiciones de nubosidad continúen, con la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 08:00 y las 14:00 horas, alcanzando un 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este periodo. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más activas de la mañana.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 32 km/h por la tarde. Esta intensidad del viento puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 60% de posibilidad de que se produzcan. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, quedando en un 40% entre las 14:00 y las 20:00 horas, y finalmente en un 0% durante la noche.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche, con una disminución de la nubosidad y una temperatura que descenderá a 21 grados al caer el sol. La puesta de sol se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá momentos de calma y frescura.

En resumen, los habitantes de Mairena del Alcor deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento moderado, lo que podría hacer que la jornada sea fresca y algo inestable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.