El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Lucena se despertará con un ambiente mayormente cubierto, aunque se espera que haya momentos de poco nuboso durante la mañana. A medida que avance el día, las nubes altas dominarán el cielo, especialmente en las primeras horas, con una transición hacia un cielo más cubierto en la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 13 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas más frescas. Esto podría generar una sensación de bochorno, sobre todo en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia aumente a partir de la tarde, con un 100% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos momentos, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas.

A medida que el sol se ponga a las 21:06, las temperaturas comenzarán a descender, y la noche se presentará con un cielo mayormente cubierto. La temperatura mínima de la noche rondará los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada templada, aunque con la posibilidad de algunas lloviznas.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un tiempo variable, con nubes y posibilidad de lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.