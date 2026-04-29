El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia en varias franjas horarias. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A partir de las 07:00, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, con un ligero aumento hacia la tarde, donde se prevé que alcance los 24 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la alta humedad y la presencia de viento. La velocidad del viento será moderada, predominando del sur y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 32 km/h en las horas más activas del día.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia, lo que podría traducirse en lluvias escasas pero constantes. A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormenta también se mantiene alta, con un 90% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que los habitantes de Lora del Río deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y posibles chubascos.

Durante la tarde, aunque la temperatura alcanzará su punto máximo, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 65% hasta las 20:00. Las condiciones de viento continuarán siendo notables, con ráfagas que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 23:00. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla que podría formarse en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, los residentes de Lora del Río deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, donde la lluvia y el viento serán protagonistas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.