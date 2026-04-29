El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo variado en Linares, con predominancia de nubes altas durante la mañana y una transición hacia un cielo más cubierto a medida que avance el día. Desde las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable. A medida que el día progrese, se anticipa un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y alcanzando hasta un 100% en las horas más críticas de la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas previas al mediodía. A partir de la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hay un 50% de probabilidad de que se registren algunas lluvias ligeras entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que no superan los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 18 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana. El ocaso se producirá a las 21:03, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un tiempo relativamente tranquilo, podría traer sorpresas en forma de ligeras lluvias y un viento notable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.