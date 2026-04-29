El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una visibilidad limitada y una sensación de humedad notable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 10:00 horas, con un ligero aumento a 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Sin embargo, existe una probabilidad del 40% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que podría generar algunas sorpresas para quienes se encuentren al aire libre. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuye a cero, lo que sugiere que la tarde podría ser más tranquila en términos de condiciones meteorológicas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 44 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h entre las 14:00 y las 15:00 horas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica, con valores que comenzarán en un 98% por la mañana y disminuirán gradualmente a un 63% hacia la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más fresco a medida que avanza el día, especialmente con el aumento de la velocidad del viento.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparado para posibles cambios en el tiempo a lo largo de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.