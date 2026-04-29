El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Lebrija. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en la mañana y manteniéndose en 17 grados durante la mayor parte de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y descendiendo gradualmente hasta un 54% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que variarán entre 15 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 15% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras durante este periodo. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando la posibilidad de lluvia es más alta.

A medida que avance la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, con una tendencia hacia un tiempo más despejado hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:11, ofreciendo un espectáculo visual que podría ser más atractivo si el cielo se despeja un poco.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de la tarde, que podría ofrecer momentos más despejados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.