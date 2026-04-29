El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera en Jaén un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y algunos intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se irán formando nubes altas que podrían dar paso a intervalos nubosos.

La temperatura se mantendrá bastante agradable, comenzando en torno a los 17 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, rondando los 21 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 48% y el 74%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto a la precipitación, se prevén lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan chubascos ligeros. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con un acumulado de aproximadamente 0.1 mm en las horas más críticas. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable si planean estar al aire libre durante la tarde.

El viento soplará de dirección variable, predominando del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 31 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de tormenta es del 70% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica. Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 19 grados, con una ligera mejora en la humedad relativa.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo cambiante, con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se aconseja a la población estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas soleadas de la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.