El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

Hoy, 29 de abril de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a la precaución. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto a medida que avanza el día. Esta situación se mantendrá durante la mayor parte de la jornada, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación de calidez.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas de la tarde. La noche traerá consigo un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 17 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a la precipitación, se espera un día seco en términos de lluvias significativas, aunque hay un pequeño porcentaje de probabilidad de lluvia ligera en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 10% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, lo que sugiere que la mayoría de los residentes y visitantes podrán disfrutar de sus actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren en la playa o en espacios abiertos. Es recomendable que las personas que planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan condiciones severas. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea posible.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y un viento notable, lo que invita a disfrutar de la jornada con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.