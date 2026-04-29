El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Huelva se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 17 y 21 grados . En las primeras horas del día, la temperatura será de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en la tarde y alcanzando un máximo de 21 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en la mañana, alcanzando hasta un 99%. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las condiciones de lluvia disminuyan, con una probabilidad de precipitación del 0% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, hacia el final del día, la probabilidad de tormentas también se reduce a cero, lo que sugiere que la noche podría ser más tranquila.

La salida del sol se producirá a las 07:35, mientras que el ocaso está previsto para las 21:15, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00 horas.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cubierto con algunas lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento notablemente activo. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.