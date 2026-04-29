El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de abril de 2026, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias escasas en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque se espera que sean ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.4 mm en este periodo, lo que no debería causar inconvenientes significativos.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 20 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.
En cuanto a la temperatura, se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 23 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 16 grados , con un cielo que se mantendrá cubierto.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% de posibilidad en las primeras horas de la tarde, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, y la situación meteorológica debería ser manejable para las actividades al aire libre.
En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, aunque frescas por el viento. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la posibilidad de lluvia y disfrutar de las temperaturas suaves, especialmente en las horas de la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.
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