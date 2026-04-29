El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Écija se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 96% a las 00:00 y manteniéndose en niveles superiores al 60% durante gran parte del día. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad baja de lluvia, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 80% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es muy probable, no se puede descartar completamente la posibilidad de algunas gotas, especialmente durante la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto sin precipitaciones.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas. Este viento podría ser un alivio en medio de la alta humedad, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea más variable.

En resumen, Écija experimentará un día nublado con temperaturas cálidas y una alta humedad, lo que podría resultar en un ambiente algo pesado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar preparado para posibles chubascos ligeros, especialmente en las horas de la mañana. El viento del suroeste proporcionará algo de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.