El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

Hoy, 29 de abril de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, la cobertura de nubes será constante, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvias escasas en las horas de la mañana y la tarde. Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 79% y el 85%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvias ligeras. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas de mayor actividad. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 10% de posibilidad hasta el final del día.

En cuanto a las tormentas, se prevé un 35% de probabilidad en las primeras horas, aumentando a un 65% entre las 08:00 y las 14:00, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Sin embargo, a medida que el día avance, la probabilidad de tormentas disminuirá, con un 10% de posibilidad en la tarde y un 0% hacia la noche.

Los ciudadanos de Coria del Río deben estar preparados para un día mayormente nublado con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en las horas de la mañana. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre. La puesta de sol se espera para las 21:12, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y un ambiente fresco por la brisa del sur-suroeste.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.