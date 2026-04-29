El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas y el cubierto dominen el panorama, manteniendo las temperaturas en un rango de entre 14 y 19 grados a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya algunas lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de la tarde, con un acumulado estimado de 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es del 95% entre las 8:00 y las 14:00 horas, y nuevamente del 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, aunque no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:08, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, también ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables durante las horas más cálidas.

En resumen, Córdoba experimentará un día de clima variable, con predominancia de nubes y algunas lluvias ligeras, acompañado de vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas templadas que caracterizan esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.