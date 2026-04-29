El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa que rondará el 80% en las primeras horas y disminuirá gradualmente a un 54% hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvia durante las primeras horas del día, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 100% de probabilidad entre las 8 y las 2 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, aunque las nubes podrían limitar la claridad del cielo. La salida del sol se producirá a las 07:31, mientras que el ocaso está previsto para las 21:12, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque nublado.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Castilleja de la Cuesta que se preparen para un día fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un cielo cubierto. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades bajo techo, aunque aquellos que necesiten salir deben estar atentos a las posibles lluvias y al viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.