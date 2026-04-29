El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Cartaya se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados durante la mañana, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 44 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría contribuir a una ligera disminución de la sensación de calor en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un 40% de posibilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que podría traducirse en algunas lloviznas ligeras. Sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y no se esperan precipitaciones durante el resto del día. Esto permitirá que los residentes de Cartaya disfruten de actividades al aire libre, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

La tarde se presentará con cielos parcialmente nublados, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, no se puede descartar por completo. La humedad comenzará a descender gradualmente, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más agradable.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por cielos cubiertos en las primeras horas, con temperaturas frescas y un viento notable. A medida que avance el día, se espera una ligera mejora en las condiciones climáticas, permitiendo disfrutar de un ambiente más templado y menos húmedo. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.