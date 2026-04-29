El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que la temperatura llegue a los 22 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 61% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 30% de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Sin embargo, es importante estar preparado, ya que la posibilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% en el mismo intervalo. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podría haber momentos de actividad eléctrica.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormentas.

A medida que el día avance, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde las nubes podrían comenzar a dispersarse. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá hasta el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:10, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llevando a una noche fresca con cielos mayormente despejados.

En resumen, hoy en Carmona se prevé un día nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.