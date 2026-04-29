El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Camas, con la presencia de nubes altas y un cielo mayormente gris. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo cubierto, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 100% de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm. Las lluvias serán escasas, pero es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el cielo permanezca cubierto sin precipitaciones significativas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 65% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, esta probabilidad disminuirá, lo que sugiere que las condiciones mejorarán hacia la tarde.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con alta humedad. Las lluvias serán ligeras y es recomendable estar preparado para posibles tormentas en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, se espera que el tiempo se estabilice, permitiendo disfrutar de un final de jornada más tranquilo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.