El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera en Cabra un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el panorama. A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas.
Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en su punto máximo. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 17 grados.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% durante la madrugada y bajando gradualmente a un 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una acumulación estimada de 0.1 mm de lluvia. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente. Las probabilidades de tormenta son moderadas, alcanzando un 60% en la misma franja horaria, lo que indica que podrían producirse algunas tormentas aisladas.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.
En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvias escasas por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas moderadas antes de que las lluvias lleguen.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.
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