El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, se espera en Cabra un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el panorama. A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados en su punto máximo. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% durante la madrugada y bajando gradualmente a un 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una acumulación estimada de 0.1 mm de lluvia. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente. Las probabilidades de tormenta son moderadas, alcanzando un 60% en la misma franja horaria, lo que indica que podrían producirse algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvias escasas por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas moderadas antes de que las lluvias lleguen.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.