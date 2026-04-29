El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas, dando paso a un ambiente muy nuboso que persistirá hasta la tarde. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que podría manifestarse en forma de lloviznas ligeras, especialmente en las horas de la mañana y al mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, con mínimas de 16 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 55% y el 87% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría aportar algo de frescura, aunque la combinación de la humedad y la temperatura podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que habrá un 20% de posibilidad de lluvia en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 100% entre las 8 y las 2 de la tarde. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm. La probabilidad de tormentas también se incrementa durante este periodo, alcanzando un 65%, aunque se espera que no se desarrollen fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y se prevé que hacia el final del día, las nubes den paso a un cielo más claro, permitiendo que las temperaturas desciendan a 18 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:11, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.