El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 60% hacia la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 y 0.3 mm de lluvia, con una probabilidad de precipitación del 70% en las primeras horas del día y del 100% entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Bormujos experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente durante la mañana y el mediodía. Las condiciones de lluvia escasa continuarán hasta la tarde, aunque se espera que la intensidad disminuya hacia la noche.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h, alcanzando ráfagas máximas de hasta 36 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede aportar una sensación de frescura, aunque la alta humedad podría contrarrestar este efecto. A medida que se acerque la tarde, el viento se moderará, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más estables.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá momentos de calma y frescura a los habitantes de Bormujos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.