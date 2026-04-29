El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, alcanzando los 24 grados, lo que ofrecerá un respiro agradable a los habitantes de la localidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 41 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar ráfagas fuertes en algunas áreas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mañana, con un 5% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas y acompañadas de tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles chubascos, especialmente en las horas pico de la tarde.

La visibilidad se mantendrá buena en general, aunque podría verse afectada brevemente durante las lluvias. Es recomendable que los conductores y peatones tomen precauciones, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 20 grados hacia las 9 de la noche. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 20% durante las primeras horas de la noche, aunque se espera que la actividad tormentosa disminuya.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día, pero con un aumento significativo en la probabilidad de lluvia y tormentas por la tarde. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.