El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, alternando con momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 60-70% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 5% de que se registren algunas gotas en la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es más notable entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 85% de probabilidad, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque con lluvias escasas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría generar rachas de hasta 38 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de mayor viento.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a momentos de sol, especialmente en la mañana y al final de la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente nublado, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

Los habitantes de Baeza deben estar preparados para un día variable, donde la combinación de nubes, temperaturas agradables y la posibilidad de tormentas podría influir en las actividades al aire libre. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormentas es más alta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.