El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, en Baena, se espera un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, especialmente a partir de la tarde, cuando se prevén nubes altas que podrían dar paso a un cielo más cubierto hacia la noche.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso a lo largo del día, comenzando en 16 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 15 grados al caer la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 61% por la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un riesgo bajo durante la mañana, con un 0% de probabilidad. Sin embargo, la situación cambiará a medida que se acerque la tarde, donde la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre las 8 y las 14 horas, y un 100% entre las 14 y las 20 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades de hasta 7 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección oeste, alcanzando rachas de hasta 32 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 70% entre las 8 y las 14 horas y un 65% entre las 14 y las 20 horas, lo que podría generar condiciones inestables en la tarde. Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

En resumen, Baena experimentará un día variable, con un inicio tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable y potencialmente lluvioso en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.