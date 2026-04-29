El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una visibilidad limitada debido a la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la persistente nubosidad y la humedad en el ambiente. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% en las primeras horas y disminuyendo a un 5% durante la tarde, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las posibilidades de lluvia son mínimas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

La humedad relativa comenzará a descender a medida que avance el día, bajando del 95% en la mañana a un 57% hacia la tarde. Esto podría hacer que la tarde se sienta un poco más cómoda, aunque la nubosidad persistente seguirá dominando el cielo.

En resumen, Ayamonte experimentará un día cubierto, con temperaturas frescas y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar un abrigo ligero y estar preparado para el viento, especialmente si se planea pasar tiempo al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.