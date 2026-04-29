Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adamuz carrilAccidentes N-432Parques cerradosIncidenciasTormentaBotellónCCFMaestra arrestadaParo
instagramlinkedin

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados , siendo más cálidas en las horas centrales del día, donde se espera alcanzar un máximo de 23 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 56% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 15% de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 80% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, es posible que se registren algunas gotas, aunque no se anticipa que sean significativas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto sin precipitaciones relevantes.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas. Las velocidades del viento oscilarán entre 8 y 38 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque se espera que la actividad eléctrica sea mínima. A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas disminuirá, y se espera que el tiempo se estabilice hacia la noche.

En resumen, Arahal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y viento moderado. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents