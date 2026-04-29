El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se prevé un cielo muy nuboso.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su máximo alrededor de las 14:00 horas. A primera hora, se registrarán temperaturas de 17 grados, que descenderán ligeramente a 14 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual, alcanzando los 25 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 50% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad moderada de lluvia, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, con un 70% de probabilidad de que se registren lluvias escasas. A partir de las 14:00 horas, esta probabilidad aumenta considerablemente, alcanzando un 95% hasta las 20:00 horas. Se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo. Los ciudadanos de Andújar deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo que podría afectar las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.