El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no cambiarán significativamente. Se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más activas de la mañana.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 25 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. A medida que el día avance, se prevé que el viento aumente su intensidad, alcanzando hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, a pesar de las temperaturas que se mantendrán en torno a los 18 y 19 grados .

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera una ligera mejora en las condiciones de lluvia, con una probabilidad de precipitación que disminuirá a un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas no se puede descartar, especialmente en las horas centrales del día, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 60%.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo. El cielo permanecerá cubierto hasta el ocaso, que se producirá a las 21:13 horas, momento en el que se espera que las condiciones meteorológicas se estabilicen, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

En resumen, Almonte experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas suaves, ideal para actividades en interiores, mientras que las condiciones al aire libre podrían ser menos agradables debido a la humedad y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.