El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad intensa, ya que la humedad relativa alcanzará el 100% en las primeras horas del día. A partir de las 6 de la mañana, aunque el cielo seguirá cubierto, se espera que la probabilidad de precipitación disminuya, aunque no se descartan chubascos ligeros.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 44 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría ayudar a dispersar un poco la nubosidad, aunque no se espera que el cielo se despeje por completo.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 20% entre las 8 y las 2 de la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones mejoren ligeramente, aún existe la posibilidad de que se produzcan algunos chubascos. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de precipitación se reduce a cero, lo que indica que el tiempo se estabilizará hacia el final del día.

Por la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y temperaturas que descenderán a unos agradables 16 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque comenzó con condiciones inestables, terminará con un tiempo más tranquilo y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.