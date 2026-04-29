El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, se prevé un ambiente de nubes altas, que dará paso a un cielo completamente cubierto a medida que avance la jornada. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, comenzando en torno a los 19 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 49% y el 84%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos suaves de alrededor de 4 a 6 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también se mantiene en un 65% entre las 02:00 y las 08:00 horas, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, esta probabilidad disminuye a un 30%, lo que sugiere que las condiciones mejorarán ligeramente hacia la tarde.

Es recomendable que los habitantes de La Algaba se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan y se establezca un ambiente más fresco y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.