El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de nubes altas y períodos de cielos despejados. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente mayormente despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la jornada, las nubes comenzarán a aumentar, especialmente en la tarde, donde se prevé un incremento en la nubosidad, alcanzando condiciones de "muy nuboso" en algunos momentos.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 20 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 60-70%, lo que podría hacer que el tiempo se sienta un poco más fresco de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas durante la mañana, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambia, y se estima que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche, aunque no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante el calor, pero también puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente al caer la noche.

La probabilidad de tormenta se mantiene en un 75% durante la tarde, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes, aunque se espera que las tormentas sean de baja intensidad. A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos despejados por la mañana y un aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las nubes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.