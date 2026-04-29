El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que la cobertura de nubes sea total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 23 grados.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, alcanzando un 56% hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo, aunque la nubosidad persistirá.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 40% de que se registren lluvias escasas entre las 8:00 y las 14:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas ligeras. Las precipitaciones más significativas se esperan en la mañana, con un incremento en la probabilidad de lluvia a medida que se acerque el mediodía.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Este viento podría aportar algo de frescura, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada en momentos de lluvia. Los ciudadanos de Alcalá de Guadaíra deben estar preparados para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la mañana. Se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir, sobre todo durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. A medida que se acerque la tarde, el tiempo mejorará ligeramente, permitiendo disfrutar de un final de jornada más tranquilo, aunque con cielos aún cubiertos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.