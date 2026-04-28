El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 28 de abril de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 26 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 26 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y descendiendo a un 40% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría aumentar ligeramente hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento podría ser un alivio ante el calor de la tarde, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que se prevén precipitaciones significativas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 90% de que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las posibilidades de tormenta también aumentan en este periodo, alcanzando un 80%, por lo que se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas si se tienen planes al aire libre.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se presenta como una mezcla de calor y viento, con un cielo mayormente despejado que podría dar paso a algunas nubes y posibles lluvias por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, pero en general, se espera un día agradable para disfrutar de actividades al aire libre antes de que lleguen las nubes y la posibilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.