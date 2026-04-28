El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Utrera se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados al amanecer y descenderán ligeramente a 17 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 59%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, especialmente a partir de las 2 de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 27 grados. La humedad aumentará, llegando a un 73% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, alcanzando un 85% hacia las 20:00 horas, lo que sugiere la posibilidad de lluvias ligeras.

El viento soplará del norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur y se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h por la tarde. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación térmica, especialmente en combinación con la humedad.

A partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente inestable. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 50% en las horas cercanas al ocaso. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados hacia las 20:00 horas.

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas seguirán bajando, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las lluvias, aunque escasas, podrían persistir en la madrugada, con una probabilidad de precipitación del 20% en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, Utrera experimentará un día con un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir durante las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.