El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando un leve aumento hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se espera un leve ascenso hasta los 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 57% durante gran parte del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00, donde se estima un 60% de posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones, aunque no se anticipan intensas, podrían ser suficientes para mojar el suelo, por lo que se recomienda a los ciudadanos llevar paraguas o impermeables si planean salir durante esas horas. La lluvia se espera que sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 26 km/h, alcanzando rachas más fuertes de hasta 48 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero la nubosidad persistirá, manteniendo el cielo cubierto.

La puesta de sol está programada para las 21:01, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 16 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas suaves y una probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y disfrutar de la jornada con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.