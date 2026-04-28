El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Tomares se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C a las 19°C, con una humedad relativa que comenzará en un 56% y aumentará gradualmente hasta alcanzar un 66% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 18°C. Sin embargo, a partir del mediodía, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y muy nuboso, lo que podría dar paso a un ambiente más fresco. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se espera que llegue a los 26°C.

La probabilidad de precipitación comenzará a aumentar a partir de la tarde, con un 85% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto se verá acompañado de tormentas, con un 80% de probabilidad de que se produzcan durante el mismo periodo. Las precipitaciones serán escasas, con un total estimado de 0.1 mm, pero es recomendable estar preparado para posibles chubascos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 13 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando velocidades de hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 24°C hacia las 20:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 51% al final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:11 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzó soleado, se tornará más inestable con la llegada de nubes y la posibilidad de tormentas.

En resumen, hoy en Tomares se experimentará un tiempo cambiante, comenzando con un día despejado y cálido, pero con un notable cambio hacia la tarde, donde la probabilidad de lluvia y tormentas aumentará considerablemente. Es aconsejable llevar paraguas y estar atento a las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.