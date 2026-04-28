El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas más cálidas. A lo largo de la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 25°C por la tarde y descenderá a 21°C al caer la noche. La sensación térmica será moderada, con un ambiente cálido que podría resultar incómodo para algunas personas, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles variables, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo a un 37% en las horas de mayor calor. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, pero se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar algunas molestias, aunque no se anticipan lluvias intensas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en las horas de mayor actividad.

El viento soplará predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor en momentos, especialmente al final de la jornada. Las velocidades del viento variarán, comenzando en 13 km/h por la mañana y aumentando a 39 km/h en la tarde.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será cálido y variable, con cielos que pasarán de despejados a muy nubosos, y una probabilidad de lluvia que aumentará hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones ante posibles rachas de viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.