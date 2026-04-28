El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en la primera hora del día. La humedad relativa se situará en un 63%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que podrían aparecer a partir de las 14:00 horas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 28 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un aumento en la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 34 km/h desde el sur, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 20% en la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia escasa aumenta considerablemente, alcanzando un 85% en las horas centrales de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará soleado, es posible que se produzcan intervalos nubosos con lluvia ligera más adelante.

La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 63% y descendiendo a un 41% en las horas más cálidas del día, antes de volver a aumentar hacia la noche. Esto podría generar un ambiente algo más pesado y húmedo a medida que se acerque la tarde.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, variará en intensidad a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante los momentos de mayor nubosidad.

En resumen, La Rinconada experimentará un día con un inicio soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas soleadas antes de que las nubes hagan su aparición.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.