El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

Hoy, 28 de abril de 2026, Puente Genil se prepara para un día con un tiempo variable, donde las nubes y la posibilidad de precipitaciones serán protagonistas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente durante la tarde, cuando las nubes altas comenzarán a dominar el panorama.

La temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 49% y el 92% a lo largo del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más cálida de lo que realmente es, especialmente en las horas de mayor calor.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente. Se prevé que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance un 85%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero podrían ir acompañadas de tormentas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, cuando la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 85%.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las ráfagas de viento serán más intensas entre las 19:00 y las 20:00 horas, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más inestables.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 17 grados, proporcionando un respiro tras el calor del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso.

En resumen, Puente Genil vivirá un día de contrastes, donde la combinación de nubes, viento y la posibilidad de lluvia marcarán la pauta. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, y disfrutar de las horas de sol antes de que las nubes tomen el control del cielo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.