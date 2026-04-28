El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Priego de Córdoba se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes de la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en torno al mediodía, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y la probabilidad de precipitaciones aumentará significativamente. Se prevé que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance el 100%, con acumulaciones que podrían llegar hasta 13 litros por metro cuadrado. Esto sugiere que los priegenses deben estar preparados para la posibilidad de chubascos, especialmente en la tarde, cuando las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor nubosidad. A medida que se acerque la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y dinámico.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando picos del 83% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa a pesar de las temperaturas moderadas. Este aumento en la humedad también puede favorecer la formación de tormentas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas eléctricas se sitúa en un 80%.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 15 y 17 grados , lo que permitirá disfrutar de una noche templada. Los priegenses que planeen salir deben estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo y considerar llevar un paraguas, especialmente durante la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta. En resumen, el día se presentará variado, con un inicio tranquilo y un desarrollo más inestable hacia la tarde, lo que es típico de la primavera en esta región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.