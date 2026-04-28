El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de abril

El día de hoy, 28 de abril de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 17 grados al inicio del día. A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y descendiendo a un 51% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con intervalos nubosos, y se prevé un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia en la zona. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, podría ser suficiente para humedecer el suelo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante la tarde y la noche. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sureste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible llegada de tormentas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una temperatura que descenderá a unos 15 grados . La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Pozoblanco deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, el día se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que lleven consigo un paraguas y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-27T20:52:12.